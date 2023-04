[Atelier enfants] Les p’tits bonhommes marins Estran-Cité de la Mer, 24 mai 2023, Dieppe.

Viens fabriquer ton personnage porte-clefs avec des cordages et des coquillages

Atelier dès 6 ans.

2023-05-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Estran-Cité de la Mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and make your own key ring character with ropes and shells

Workshop from 6 years old

Ven y crea tu propio personaje llavero con cuerdas y conchas

Taller a partir de 6 años

Komm und mach deine Schlüsselanhängerfigur aus Seilen und Muscheln

Workshop ab 6 Jahren

