[Spectacle chant & danse] Casino éphémère Conservatoire Camille Saint-Saëns, 20 mai 2023, Dieppe.

Savez-vous qu’un casino « Art déco » a été érigé devant la plage de Dieppe entre 1928 et 1942 ?

Pour rendre hommage à cette magnifique œuvre architecturale de Raoul Jourde, les élèves de la classe de chant de Françoise Cornu et les musiciens du Big-Band dirige par Rémi Biet proposent de vous plonger dans l’ambiance musicale des années 20, 30 et 40 lors d’une grande soirée musicale et dansante.

Les classes de danse de Bérengère Bréhier vous feront profiter de l’esprit cabaret des années 30. Vous pourrez participer également au bal des « années folles »..

2023-05-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Did you know that an « Art Deco » casino was built in front of the beach in Dieppe between 1928 and 1942?

To pay tribute to this magnificent architectural work of Raoul Jourde, the students of Françoise Cornu’s singing class and the musicians of the Big-Band directed by Rémi Biet propose to plunge you into the musical atmosphere of the 20’s, 30’s and 40’s during a great musical and dancing evening.

Bérengère Bréhier’s dance classes will make you enjoy the cabaret spirit of the 30s. You will also be able to participate in the « Roaring Twenties » ball.

¿Sabía que entre 1928 y 1942 se construyó un casino « Art Déco » frente a la playa de Dieppe?

Para rendir homenaje a esta magnífica obra arquitectónica de Raoul Jourde, los alumnos de la clase de canto de Françoise Cornu y los músicos de la Big-Band dirigida por Rémi Biet le proponen sumergirse en el ambiente musical de los años 20, 30 y 40 durante una gran velada musical y de baile.

Las clases de baile de Bérengère Bréhier le harán disfrutar del espíritu del cabaret de los años 30. También puede participar en el baile « Roaring Twenties ».

Wussten Sie, dass zwischen 1928 und 1942 vor dem Strand von Dieppe ein « Art-déco »-Kasino errichtet wurde?

Um dieses großartige architektonische Werk von Raoul Jourde zu würdigen, bieten die Schüler der Gesangsklasse von Françoise Cornu und die Musiker der Big-Band, die von Rémi Biet geleitet wird, einen großen Musik- und Tanzabend an, bei dem Sie in die musikalische Atmosphäre der 20er, 30er und 40er Jahre eintauchen können.

Die Tanzklassen von Bérengère Bréhier werden Sie in den Genuss des Cabaret-Spirits der 30er Jahre bringen. Sie können auch am Ball der « verrückten Jahre » teilnehmen.

Mise à jour le 2023-01-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité