Les Mains Vertes du Coeur 1123 rue du Bout de la Ville, 20 mai 2023, Dieppe.

La Seine-Maritime et l’Eure possèdent de nombreux jardins privés dont beaucoup ne sont jamais ouverts au public.

Dans le cadre des MAINS VERTES du COEUR, ces jardins remarquables ouvriront leurs portes exceptionnellement en faveur des enfants atteints de maladies auto-immunes graves.

Vous aurez le plaisir de découvrir le Jardin des Sources, ouvert les samedi 20 et 24 juin, ou encore le Jardin Les Hêtres situé à Offranville ouvert du 24 au 25 juin 2023 ! Au total, ce sont 41 jardins qui seront exceptionnellement ouverts au profit de la Fondation Charles Nicolle pour l’équipement du CHU de Rouen et la recherche médicale.

L’entrée se fait à partir d’une participation libre..

Samedi 2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . .

1123 rue du Bout de la Ville 2885, route des Moulins

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Seine-Maritime and Eure regions have many private gardens, many of which are never open to the public.

As part of the MAINS VERTES du COEUR, these remarkable gardens will exceptionally open their doors in favor of children suffering from serious autoimmune diseases.

You will have the pleasure of discovering the Jardin des Sources, open on Saturday, June 20 and 24, or the Jardin Les Hêtres located in Offranville open from June 24 to 25, 2023! In total, 41 gardens will be exceptionally open to benefit the Charles Nicolle Foundation for the equipment of the Rouen University Hospital and medical research.

Entrance is free of charge.

Las regiones de Seine-Maritime y Eure cuentan con numerosos jardines privados, muchos de los cuales nunca están abiertos al público.

En el marco de la iniciativa MAINS VERTES du COEUR (Manos verdes del corazón), estos notables jardines abrirán sus puertas excepcionalmente en favor de niños que padecen graves enfermedades autoinmunes.

Tendrá el placer de descubrir el Jardin des Sources, abierto los sábados 20 y 24 de junio, o el Jardin Les Hêtres situado en Offranville, ¡abierto del 24 al 25 de junio de 2023! En total, 41 jardines abrirán excepcionalmente en beneficio de la Fundación Charles Nicolle para el equipamiento del Hospital Universitario de Rouen y la investigación médica.

La entrada es gratuita.

Seine-Maritime und Eure verfügen über zahlreiche Privatgärten, von denen viele nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Im Rahmen der GRÜNEN HÄNDE DES HERZENS werden diese bemerkenswerten Gärten ihre Türen ausnahmsweise zugunsten von Kindern mit schweren Autoimmunerkrankungen öffnen.

Sie werden das Vergnügen haben, den Jardin des Sources zu entdecken, der am Samstag, den 20. und 24. Juni geöffnet ist, oder auch den Jardin Les Hêtres, der sich in Offranville befindet und vom 24. bis 25. Juni 2023 geöffnet ist! Insgesamt werden 41 Gärten ausnahmsweise zugunsten der Charles-Nicolle-Stiftung für die Ausstattung des Universitätskrankenhauses Rouen und die medizinische Forschung geöffnet sein.

Der Eintritt erfolgt ab einer freien Teilnahme.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité