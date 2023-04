[Evénement] Rassemblement Alpine Pelouses de la plage, 19 mai 2023, Dieppe.

Après avoir rassemblé en 2022 plus de 1000 Alpine et 100 000 passionnés pour les 100 ans de Jean Rédélé, Initiative Dieppe évènements Alpine (IDéA), vous propose de venir nombreux célébrer le 50e anniversaire du titre de champion de monde des rallyes d’Alpine. L’événement sera l’occasion de rendre hommage à l’équipe gagnante, à sa mythique Berlinette A110 et faire le lien entre les mondes du rallye d’hier et d’aujourd’hui..

Vendredi 2023-05-19 à ; fin : 2023-05-21 . .

Pelouses de la plage

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



After having gathered in 2022 more than 1000 Alpine and 100 000 enthusiasts for the 100 years of Jean Rédélé, Initiative Dieppe évènements Alpine (IDéA), proposes you to come numerous to celebrate the 50th anniversary of the title of world champion of the rallies of Alpine. The event will be an opportunity to pay tribute to the winning team, to its mythical Berlinette A110 and to make the link between the rally worlds of yesterday and today.

Después de haber reunido en 2022 más de 1000 coches Alpine y 100 000 apasionados para los 100 años de Jean Rédélé, Initiative Dieppe évènements Alpine (IDéA), les propone venir numerosos para celebrar el 50º aniversario del título de campeón del mundo de los rallyes de Alpine. El evento será una oportunidad para rendir homenaje al equipo ganador, a su mítico A110 Berlinette y para establecer el vínculo entre los mundos de los rallies de ayer y de hoy.

Geburtstag von Jean Rédélé im Jahr 2022 mehr als 1000 Alpine und 100.000 Fans zusammengebracht hat, lädt die Initiative Dieppe évènements Alpine (IDéA) Sie ein, den 50. Jahrestag des Gewinns der Rallye-Weltmeisterschaft von Alpine zu feiern. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, das Siegerteam und seine legendäre Berlinette A110 zu ehren und eine Verbindung zwischen den Welten des Rallyesports von gestern und heute herzustellen.

