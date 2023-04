[Conte musical] La lune a disparu Conservatoire Camille Saint-Saëns, 17 mai 2023, Dieppe.

Conte musical original pour chœur d’enfants, flüte traversiere et piano.

Paroles et musique : Nicole Berne

Piano: Françoise Blin

Elèves de flûte traversière : classe de Delphine Plékan et de Stéphanie Le Cossec

Élèves de CE1 et CE2 de l’école Louis-de-Broglie

L’ami Pierrot est désespéré, les étoiles sont bien la, mais la lune a disparu ! Tous les animaux sont déboussolés. Malgré la sorcière Karamba et ses recettes infernales, le jeune astronome réussira-t-il à sauver tout le monde ?.

2023-05-17 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-17 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Original musical tale for children’s choir, flute and piano.

Words and music: Nicole Berne

Piano: Françoise Blin

Flute students: Delphine Plékan and Stéphanie Le Cossec’s class

Students of CE1 and CE2 of the Louis-de-Broglie school

Friend Pierrot is desperate, the stars are there, but the moon has disappeared! All the animals are disoriented. Despite the witch Karamba and her infernal recipes, will the young astronomer succeed in saving everyone?

Cuento musical original para coro infantil, flauta y piano.

Texto y música: Nicole Berne

Piano: Françoise Blin

Alumnos de flauta: clase de Delphine Plékan y Stéphanie Le Cossec

Alumnos de CE1 y CE2 de la escuela Louis-de-Broglie

El amigo Pierrot está desesperado, las estrellas están ahí, ¡pero la luna ha desaparecido! Todos los animales están confundidos. A pesar de la bruja Karamba y sus recetas infernales, ¿conseguirá el joven astrónomo salvar a todos?

Original musikalisches Märchen für Kinderchor, Querflöte und Klavier.

Text und Musik: Nicole Berne

Klavier: Françoise Blin

Querflötenschüler: Klasse von Delphine Plékan und Stéphanie Le Cossec

Schüler der zweiten und dritten Klasse der Louis-de-Broglie-Schule

Freund Pierrot ist verzweifelt, die Sterne sind zwar da, aber der Mond ist verschwunden! Alle Tiere sind verwirrt. Wird es dem jungen Astronomen trotz der Hexe Karamba und ihrer höllischen Rezepte gelingen, alle zu retten?

