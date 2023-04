[Atelier enfants] Les énergies marines renouvelables Estran-Cité de la Mer, 16 mai 2023, Dieppe.

Viens fabriquer ton éolienne ! Tu découvriras comment fonctionne une éolienne, faisant partie des énergies marines renouvelables

Atelier dès 6 ans.

2023-05-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-16 . .

Estran-Cité de la Mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and build your own wind turbine! You will discover how a wind turbine works, being part of the marine renewable energies

Workshop from 6 years old

¡Ven a construir tu propio aerogenerador! Descubrirás cómo funciona un aerogenerador, como parte de las energías renovables marinas

Taller a partir de 6 años

Komm und baue deine eigene Windkraftanlage! Du erfährst, wie eine Windkraftanlage funktioniert, die zu den erneuerbaren Meeresenergien gehört

Workshop ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-04-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité