[Théâtre itinérant] Heroe(s) II Dieppe Scène Nationale, 14 mai 2023, Dieppe.

HEROE(S) 2 réunit au plateau trois générations différentes, trois visions du théâtre, trois forces vives, trois points de vue en résonance les uns avec les autres. Accompagnés d’un musicien, trois metteurs en scène/acteurs s’interrogent sur la déglingue du monde…

Loin d’être pessimistes ou moralisateurs, les trois hommes entendent donner corps, visages et voix à cette crise pour que la nécessité d’un autre mode de vie nous pousse à agir collectivement pour préserver l’environnement.

• Accès

– 14 mai : Salle Corentin Ansquer. 34, rue des Jardiniers. 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– 21 mai : Stade Jacky Schapman. Chemin des Prairies. 76510 Meulers

– Square Leroux. Quartier Janval. 76200 Dieppe

Théâtre documentaire | dès 14 ans

Un projet de et avec Philippe Awat, Guillaume Barbot, Victor Gauthier-Martin, soutenu par le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France.

2023-05-14 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-14 . .

Dieppe Scène Nationale

Dieppe 76374 Seine-Maritime Normandie



HEROE(S) 2 brings together on stage three different generations, three visions of theater, three living forces, three points of view in resonance with each other. Accompanied by a musician, three directors/actors question themselves about the world?s breakdown…

Far from being pessimistic or moralizing, the three men intend to give body, faces and voice to this crisis so that the need for another way of life pushes us to act collectively to preserve the environment.

? Access

– may 14: Corentin Ansquer Hall. 34, rue des Jardiniers. 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– may 21 : Stade Jacky Schapman. Chemin des Prairies. 76510 Meulers

– Square Leroux. Quartier Janval. 76200 Dieppe

Documentary theater | from 14 years old

A project by and with Philippe Awat, Guillaume Barbot, Victor Gauthier-Martin, supported by the Ministère de la Culture ? Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France

HEROE(S) 2 reúne en escena a tres generaciones diferentes, tres visiones del teatro, tres fuerzas vivas, tres puntos de vista que resuenan entre sí. Acompañados por un músico, tres directores/actores se interrogan sobre la descomposición del mundo…

Lejos de ser pesimistas o moralizantes, los tres pretenden dar cuerpo, rostro y voz a esta crisis para que la necesidad de otro modo de vida nos empuje a actuar colectivamente para preservar el medio ambiente.

? Acceda a

– 14 de mayo: Sala Corentin Ansquer. 34, rue des Jardiniers. 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– 21 de mayo: Estadio Jacky Schapman. Chemin des Prairies. 76510 Meulers

– Plaza Leroux. Quartier Janval. 76200 Dieppe

Teatro documental | a partir de 14 años

Un proyecto de y con Philippe Awat, Guillaume Barbot, Victor Gauthier-Martin, apoyado por el Ministère de la Culture ? Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France

HEROE(S) 2 vereint auf der Bühne drei verschiedene Generationen, drei Visionen des Theaters, drei lebendige Kräfte, drei Standpunkte, die miteinander in Resonanz stehen. Begleitet von einem Musiker stellen sich drei Regisseure/Schauspieler Fragen über den Zerfall der Welt…

Weit davon entfernt, pessimistisch oder moralisierend zu sein, wollen die drei Männer dieser Krise Körper, Gesichter und Stimmen verleihen, damit die Notwendigkeit einer anderen Lebensweise uns dazu bringt, kollektiv zu handeln, um die Umwelt zu schützen.

? Zugang

– 14. Mai: Salle Corentin Ansquer. 34, rue des Jardiniers (Straße der Gärtner). 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– 21. Mai: Stadion Jacky Schapman. Chemin des Prairies. 76510 Meulers

– Square Leroux. Quartier Janval. 76200 Dieppe

Dokumentartheater | ab 14 Jahren

Ein Projekt von und mit Philippe Awat, Guillaume Barbot, Victor Gauthier-Martin, unterstützt vom Kulturministerium ? Regionaldirektion für kulturelle Angelegenheiten der Île-de-France

