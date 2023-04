[Nuit européenne des musées] Visite nocturne de l’Estran Estran-Cité de la Mer, 13 mai 2023, Dieppe.

L’Estran Cité de la Mer organise des visites libres du musée à la nuit tombée ! Vous pourrez ainsi découvrir les collections éclairées différemment et le comportement de la faune de nos aquariums la nuit.

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 23:30:00. .

Estran-Cité de la Mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



L’Estran Cité de la Mer organizes free visits of the museum at night ! You will be able to discover the collections lit differently and the behavior of the fauna of our aquariums at night

L’Estran Cité de la Mer organiza visitas gratuitas del museo al anochecer Podrá descubrir las colecciones iluminadas de forma diferente y el comportamiento de la fauna de nuestros acuarios por la noche

L’Estran Cité de la Mer organisiert freie Besuche des Museums bei Einbruch der Dunkelheit! So können Sie die anders beleuchteten Sammlungen und das Verhalten der Tiere in unseren Aquarien bei Nacht entdecken

Mise à jour le 2023-04-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité