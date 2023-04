[Sortie nature & patrimoine] Au château de Dieppe RDV Terrase Jean Ribault – Château de Dieppe, 13 mai 2023, Dieppe.

Découvrez, à deux voix, l’histoire du château de Dieppe et la vie qu’il abrite à l’occasion de cette visite originale alliant Culture et Nature.

2023-05-13 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

RDV Terrase Jean Ribault – Château de Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Discover, with two voices, the history of the castle of Dieppe and the life which it shelters at the time of this original visit combining Culture and Nature

Descubra, a dos voces, la historia del castillo de Dieppe y la vida que alberga durante esta original visita que combina Cultura y Naturaleza

Entdecken Sie auf dieser originellen Tour, die Kultur und Natur verbindet, mit zwei Stimmen die Geschichte des Schlosses von Dieppe und das Leben, das es beherbergt

