[Concert] Swinging Pop Conservatoire Camille Saint-Saëns, 13 mai 2023, Dieppe.

Chansons jazz et pop pour chœur et orchestre par les classes a horaires aménages du collège Georges-Braque.

Chefs de chœur : Françoise Cornu et Helene Hayreaud.

Arrangements et Direction : Xavier Luc

Les 100 élèves des classes vocales et instrumentales renouvellent l’expérience d’un grand projet collectif.

Ils seront de nouveau réunis à l’occasion de ce concert pour chœur et orchestre et feront revivre le répertoire anglo-américain des années 50 a aujourd’hui..

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Jazz and pop songs for choir and orchestra by the classes a horaires aménages du collège Georges-Braque.

Conductors : Françoise Cornu and Helene Hayreaud.

Arrangements and direction : Xavier Luc

The 100 students of the vocal and instrumental classes renew the experience of a great collective project.

They will once again be reunited for this concert for choir and orchestra and will revive the Anglo-American repertoire from the 1950s to today.

Canciones de jazz y pop para coro y orquesta por las classes a horaires aménages du collège Georges-Braque.

Directores: Françoise Cornu y Helene Hayreaud.

Arreglos y dirección: Xavier Luc

Los 100 alumnos de las clases vocales e instrumentales renuevan la experiencia de un gran proyecto colectivo.

Se reunirán de nuevo para este concierto para coro y orquesta y revivirán el repertorio angloamericano desde los años 50 hasta nuestros días.

Chansons jazz et pop pour ch?ur et orchestre par les classes a horaires aménages du collège Georges-Braque.

Chorleiterinnen: Françoise Cornu und Helene Hayreaud.

Arrangements und Leitung: Xavier Luc

Die 100 Schülerinnen und Schüler der Vokal- und Instrumentalklassen wiederholen die Erfahrung eines großen Gemeinschaftsprojekts.

In diesem Konzert für Chor und Orchester werden sie wieder zusammenkommen und das angloamerikanische Repertoire von den 50er Jahren bis heute wieder aufleben lassen.

Mise à jour le 2023-01-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité