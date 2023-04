[Cinéma] 2040 Dieppe Scène Nationale, 11 mai 2023, Dieppe.

Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous adoptions simplement des solutions déjà disponibles pour le traitement de la nourriture, de l’énergie et de l’éducation ? En parcourant le monde et en s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes, Damon nous projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète. Ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux nouvelles générations !

Film documentaire australien de Damon Gameau | VF | 2019 | 1h32

•Accès

– 11 mai : Salle Corentin Ansquer, 34, rue des Jardiniers, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– 17 mai : Stade Jacky Schapman, Chemin des Prairies, 76150 Meulers.

2023-05-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-11 . .

Dieppe Scène Nationale

Dieppe 76374 Seine-Maritime Normandie



Damon Gameau wonders about the future of our children: what might their future look like in 2040 if we simply adopted solutions already available for food, energy and education? By traveling the world and relying on experts and concrete discoveries, Damon projects us into the future to save the planet. This initiatory and playful journey is a hymn to the new generations!

Australian documentary film by Damon Gameau | VF | 2019 | 1h32

access

– may 11: Salle Corentin Ansquer, 34, rue des Jardiniers, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– may 17: Stade Jacky Schapman, Chemin des Prairies, 76150 Meulers

Damon Gameau se pregunta cómo será el futuro de nuestros hijos en 2040 si nos limitamos a adoptar soluciones ya disponibles para el tratamiento de los alimentos, la energía y la educación Viajando por el mundo y recurriendo a expertos y descubrimientos concretos, Damon nos lleva al futuro para salvar el planeta. Este lúdico viaje iniciático es un himno a las nuevas generaciones

Documental australiano de Damon Gameau | VF | 2019 | 1h32

acceda a

– 11 de mayo: Sala Corentin Ansquer, 34, rue des Jardiniers, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– 17 de mayo: Stade Jacky Schapman, Chemin des Prairies, 76150 Meulers

Damon Gameau macht sich Gedanken über die Zukunft unserer Kinder: Wie könnte ihre Zukunft im Jahr 2040 aussehen, wenn wir einfach die bereits verfügbaren Lösungen für den Umgang mit Nahrung, Energie und Bildung übernehmen würden? Indem er die Welt bereist und sich auf Experten und konkrete Entdeckungen stützt, wirft Damon uns für die Rettung unseres Planeten in die Zukunft. Diese spielerische Initiationsreise ist eine Hymne an die neuen Generationen!

Australischer Dokumentarfilm von Damon Gameau | VF | 2019 | 1h32

?Zugang

– 11. Mai: Salle Corentin Ansquer, 34, rue des Jardiniers, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– 17. Mai: Stadion Jacky Schapman, Chemin des Prairies, 76150 Meulers

Mise à jour le 2023-04-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité