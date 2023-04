[Cinéma] Il était une fois Dieppe Dieppe Scène Nationale, 11 mai 2023, Dieppe.

À l’origine, il y avait des Hommes, il y avait la mer, et bientôt, Dieppe, le Pollet et les pêcheurs… Les « Anciens » évoquent les conditions de travail à leur époque et les émotions toujours riches de la pêche côtière ou de la Grande pêche. Aujourd’hui, le poisson se fait plus rare et le marché incertain mais la passion est toujours là…

Film documentaire français de Denis Poidvin | 2019 | 56min

•Accès

– 11 mai : Salle Corentin Ansquer, 34, rue des Jardiniers, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– 18 mai : Stade Jacky Schapman, Chemin des Prairies, 76150 Meulers

– 27 mai : Square Leroux, Quartier Janval, 76200 Dieppe.

2023-05-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-11 . .

Dieppe Scène Nationale

Dieppe 76374 Seine-Maritime Normandie



In the beginning, there were Men, there was the sea, and soon, Dieppe, the Pollet and the fishermen… The « Ancients » evoke the working conditions of their time and the always rich emotions of the coastal fishing or the Great fishing. Today, fish is scarcer and the market uncertain but the passion is still there…

French documentary film by Denis Poidvin | 2019 | 56min

access

– may 11: Salle Corentin Ansquer, 34, rue des Jardiniers, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– may 18: Stade Jacky Schapman, Chemin des Prairies, 76150 Meulers

– may 27: Square Leroux, Quartier Janval, 76200 Dieppe

Al principio, había hombres, estaba el mar, y pronto, Dieppe, el Pollet y los pescadores… Los « Antiguos » evocan las condiciones de trabajo de su época y las emociones siempre ricas de la pesca costera o de la Gran Pesca. Hoy, el pescado es más escaso y el mercado incierto, pero la pasión sigue ahí…

Documental francés de Denis Poidvin | 2019 | 56min

acceda a

– 11 de mayo: Sala Corentin Ansquer, 34, rue des Jardiniers, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– 18 de mayo: Estadio Jacky Schapman, Chemin des Prairies, 76150 Meulers

– 27 de mayo: Square Leroux, Quartier Janval, 76200 Dieppe

Am Anfang waren die Menschen, das Meer und bald darauf Dieppe, Le Pollet und die Fischer… Die « Alten » erzählen von den Arbeitsbedingungen zu ihrer Zeit und von den immer noch reichen Emotionen der Küstenfischerei oder der Grande pêche. Heute ist der Fisch seltener und der Markt unsicherer, aber die Leidenschaft ist immer noch da…

Französischer Dokumentarfilm von Denis Poidvin | 2019 | 56min

zugang

– 11. Mai: Salle Corentin Ansquer, 34, rue des Jardiniers, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles

– 18. Mai: Stadion Jacky Schapman, Chemin des Prairies, 76150 Meulers

– 27. Mai: Square Leroux, Quartier Janval, 76200 Dieppe

Mise à jour le 2023-04-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité