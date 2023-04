[Mini-conférence] Le Bassin Bérigny RDV devant la cascade du parc François Mitterrand, 10 mai 2023, Dieppe.

Dans le cadre du festival « Les Bon(s) Jours de Dieppe », partons sur les traces d’un aménagement portuaire disparu pour découvrir l’histoire de l’actuel parc François-Mitterand.

2023-05-10 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-10 . .

RDV devant la cascade du parc François Mitterrand

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



As part of the festival « Les Bon(s) Jours de Dieppe », let’s go on the traces of a disappeared harbour development to discover the history of the current François-Mitterand park

En el marco del festival « Les Bon(s) Jours de Dieppe », sigamos las huellas de una urbanización portuaria desaparecida para descubrir la historia del actual parque François-Mitterand

Im Rahmen des Festivals « Les Bon(s) Jours de Dieppe » begeben wir uns auf die Spuren einer verschwundenen Hafenanlage, um die Geschichte des heutigen Parc François-Mitterand zu entdecken

Mise à jour le 2023-03-28 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité