[Déjeuner insolite] Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Déjeuner insolite], 6 mai 2023, Dieppe . Dieppe ,Seine-Maritime , [Déjeuner insolite] Musée de Dieppe (Château) Dieppe Seine-Maritime

2023-05-06 12:00:00 12:00:00 – 2023-05-06 15:00:00 15:00:00 Dieppe

Seine-Maritime . Embuscades gustatives imaginées par un collectif de restaurateurs locaux, présence de producteurs et savoir-faire locaux, participation d’association du territoire.

Le festival « Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe » s’invite au château. savourez votre repas depuis les terrasses du château ! Dans la limite des places disponibles Embuscades gustatives imaginées par un collectif de restaurateurs locaux, présence de producteurs et savoir-faire locaux, participation d’association du territoire.

Le festival « Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe » s’invite au château. savourez votre repas depuis les terrasses du château ! Dans la limite des places disponibles museededieppe@mairie-dieppe.fr +33 2 35 06 61 99 Dieppe

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Musée de Dieppe (Château) Dieppe Seine-Maritime Ville Dieppe Departement Seine-Maritime Tarif Lieu Ville Dieppe

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe /

[Déjeuner insolite] 2023-05-06 was last modified: by [Déjeuner insolite] Dieppe 6 mai 2023 dieppe Musée de Dieppe (Château) Dieppe Seine-Maritime seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime