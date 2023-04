[Atelier enfant] Noeuds marins Estran-Cité de la Mer Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Atelier enfant] Noeuds marins Estran-Cité de la Mer, 3 mai 2023, Dieppe. Découvre les nœuds et leur fonction en réalisant un carnet de nœuds marins Atelier dès 6 ans.

2023-05-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-03 . .

Estran-Cité de la Mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Discover the knots and their function by making a notebook of marine knots Workshop from 6 years old Descubre los nudos y su función haciendo un libro de nudos Taller a partir de 6 años Entdecke die Knoten und ihre Funktion, indem du ein Seemannsknotenbuch erstellst Workshop ab 6 Jahren Mise à jour le 2023-04-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

Détails Catégories d’Évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Estran-Cité de la Mer Adresse Estran-Cité de la Mer Ville Dieppe Departement Seine-Maritime Lieu Ville Estran-Cité de la Mer Dieppe

Estran-Cité de la Mer Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Atelier enfant] Noeuds marins Estran-Cité de la Mer 2023-05-03 was last modified: by [Atelier enfant] Noeuds marins Estran-Cité de la Mer Estran-Cité de la Mer 3 mai 2023 ESTRAN - Cité de la Mer Dieppe

Dieppe Seine-Maritime