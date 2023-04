[Dédicace] Louise Mey Maison de la Presse, 29 avril 2023, Dieppe.

L’autrice de romans noirs ainsi que des romans jeunesses Louise Mey sera en dédicace ✍️

• Biographie

Dans ses romans, notamment ses polars, Louise Mey évoque les violences faites aux femmes, notamment dans « Les Ravagé(e)s » et « Les Hordes invisibles ». En 2020 elle est lauréate au prix sang d’encre des lycéens avec « La Deuxième Femme « .

Louis Mey a aussi écrit pour le théâtre « Chattologie » ainsi que des ouvrages pour la jeunesse comme « Sam et le Martotal « , & « La Sans-Visage » et de la bande dessinée « Coquillettes et Crustacés « .

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . .

Maison de la Presse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The author of noir novels and novels for young people Louise Mey will be signing ?

? Biography

In her novels, especially her thrillers, Louise Mey evokes violence against women, especially in « Les Ravagé(e)s » and « Les Hordes invisibles ». In 2020 she won the « Sang d’encre des lycéens » prize with « La Deuxième Femme ».

Louis Mey has also written for the theater « Chattologie » as well as works for young people such as « Sam et le Martotal », & « La Sans-Visage » and the comic strip « Coquillettes et Crustacés »

La autora de novelas negras e infantiles Louise Mey firmará sus libros ?

? Biografía

En sus novelas, especialmente en sus thrillers, Louise Mey evoca la violencia contra las mujeres, sobre todo en « Les Ravagé(e)s » y « Les Hordes invisibles ». En 2020 ganó el premio « Sang d’encre des lycéens » con « La Deuxième Femme ».

Louis Mey también ha escrito para el teatro « Chattologie », así como obras para jóvenes como « Sam et le Martotal », & « La Sans-Visage » y el cómic « Coquillettes et Crustacés »

Die Autorin von Kriminalromanen und Jugendromanen, Louise Mey, wird eine Signierstunde geben?

? Biografie

In ihren Romanen, insbesondere ihren Kriminalromanen, thematisiert Louise Mey die Gewalt gegen Frauen, vor allem in « Les Ravagé(e)s » und « Les Hordes invisibles ». Im Jahr 2020 gewann sie mit « La Deuxième Femme » den Prix sang d’encre des lycéens.

Louis Mey hat auch Theaterstücke wie « Chattologie » und Jugendbücher wie « Sam et le Martotal », & « La Sans-Visage » und Comics wie « Coquillettes et Crustacés » geschrieben

Mise à jour le 2023-03-21 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité