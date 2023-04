[Régate Dieppe-Dash] avec le club de Brighton Plage, 28 avril 2023, Dieppe.

Pendant deux jours venez voir les voiliers du Cercle de la Voile de Dieppe et ceux du club de Brigthon s’affronter sur mer lors de cette régate

Cette régate est l’occasion d’assister à cette course de voiliers franco-anglais, de découvrir les différents bateaux et de voir ces équipages s’affronter sur notre belle mer dieppoise ⛵️.

Vendredi 2023-04-28 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

Plage

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



For two days, come and see the sailboats of the Cercle de la Voile de Dieppe and those of the club of Brigthon compete on the sea during this regatta

This regatta is an opportunity to attend this Franco-English sailing race, to discover the different boats and to see these crews compete on our beautiful Dieppe sea?

Durante dos días, venga a ver los veleros del Cercle de la Voile de Dieppe y los del club Brigthon competir en el mar durante esta regata

Esta regata es una oportunidad para asistir a esta regata de vela franco-inglesa, descubrir los diferentes barcos y ver a estas tripulaciones competir en nuestro hermoso mar de Dieppe..

Sehen Sie zwei Tage lang zu, wie die Segelboote des Cercle de la Voile de Dieppe und die des Brigthon Clubs bei dieser Regatta auf dem Meer gegeneinander antreten

Diese Regatta ist die Gelegenheit, diesem französisch-englischen Segelbootrennen beizuwohnen, die verschiedenen Boote zu entdecken und zu sehen, wie diese Mannschaften auf unserem schönen Meer in Dieppe gegeneinander antreten?

