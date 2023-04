[Rassemblement & défilé auto] 7e Grand décalage · défilé de véhicules de collection pompiers – militaires – civils Grande Rue, 23 avril 2023, Dieppe.

Ce dimanche venez assister au défilé de véhicules de collection ! Vous verrez véhicules militaires, pompiers et civils faire leur décalage de Dieppe à Montville en passant par la vallée de la Scie..

2023-04-23 à 12:30:00 ; fin : 2023-04-23 15:30:00. .

Grande Rue

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



This Sunday, come and see the parade of vintage vehicles! You will see military vehicles, firemen and civilians making their shift from Dieppe to Montville while passing by the valley of the Scie.

Este domingo venga a ver el desfile de vehículos de época Verá vehículos militares, bomberos y civiles que se desplazan de Dieppe a Montville por el valle del Scie.

Kommen Sie am Sonntag zur Parade der Oldtimer! Sie werden sehen, wie Militär-, Feuerwehr- und Zivilfahrzeuge ihre Verschiebung von Dieppe durch das Tal der Säge nach Montville vollziehen.

Mise à jour le 2023-03-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité