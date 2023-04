[Réflexologie des mains] Domaine des Roches, 20 avril 2023, Dieppe.

Guénaëlle Quigniot, praticienne en réflexologie et thérapie manuelle, propose un atelier d’initiation à la réflexologie des mains : un auto-massage pour soulager les tensions du quotidien. Et ce, par une approche naturelle, accessible à tous.

Un rendez-vous convivial pour vous accompagner dans la localisation des zones « réflexes » cocnernées, expérimenter les gestes et cultiver le bien-être..

2023-04-20 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-20 . .

Domaine des Roches

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Guénaëlle Quigniot, reflexology and manual therapy practitioner, offers an introductory workshop on hand reflexology: a self-massage to relieve everyday tensions. And this, by a natural approach, accessible to all.

A friendly meeting to accompany you in the localization of the cocnerned « reflex » zones, to experiment the gestures and to cultivate the well-being.

Guénaëlle Quigniot, practicante de reflexología y terapia manual, propone un taller de iniciación a la reflexología de las manos: un automasaje para aliviar las tensiones cotidianas. Un enfoque natural, accesible a todos.

Un encuentro amistoso para acompañarle a localizar las zonas « reflejas », experimentar los gestos y cultivar el bienestar.

Guénaëlle Quigniot, Praktikerin für Reflexologie und manuelle Therapie, bietet einen Workshop zur Einführung in die Handreflexzonenmassage an: eine Selbstmassage zur Linderung von Spannungen im Alltag. Und das durch einen natürlichen Ansatz, der für alle zugänglich ist.

Ein geselliges Treffen, um Sie bei der Lokalisierung der « Reflexzonen » zu begleiten, mit den Gesten zu experimentieren und das Wohlbefinden zu kultivieren.

Mise à jour le 2023-03-16 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité