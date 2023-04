[Puces des couturières] Salle Paul Eluard, 16 avril 2023, Dieppe.

Retrouvez boutons, tissus, diagrammes, fils, revues, laines et bien d’autres encore lors de ces puces couturières ! Amateurs de couture, vous trouverez votre bonheur pour vos futures créations !.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Salle Paul Eluard

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Find buttons, fabrics, diagrams, threads, magazines, wools and much more at these sewing flea markets! Sewing lovers, you will find what you need for your future creations!

Encuentre botones, telas, diagramas, hilos, revistas, lanas y mucho más en estos mercadillos de costura Amantes de la costura, ¡encontraréis lo que necesitáis para vuestras futuras creaciones!

Auf diesem Nähflohmarkt finden Sie Knöpfe, Stoffe, Diagramme, Garne, Zeitschriften, Wolle und vieles mehr! Nähbegeisterte finden hier ihr Glück für Ihre zukünftigen Kreationen!

