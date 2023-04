[Atelier gravure] À creuser ! Musée de Dieppe (Château), 16 avril 2023, Dieppe.

À la recherche d’une activité en famille ? Découvrez la pratique de la gravure dans ces ateliers, destinés aux petits et grands. Après une courte visite du musée, réalisez avec un(e) guide votre gravure à emporter (durée environ 1h30).

Réservation obligatoire.

Accompagnement obligatoire par un adulte pour les moins de 10 ans.

2023-04-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-16 . .

Musée de Dieppe (Château) Rue de Chastes

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Looking for a family activity? Discover the practice of engraving in these workshops, intended for young and old. After a short visit of the museum, make your own engraving with a guide (duration about 1h30).

Reservation required.

Accompanied by an adult for children under 10 years old

¿Busca una actividad familiar? Descubra la práctica del grabado en estos talleres, destinados a grandes y pequeños. Tras una breve visita al museo, podrá realizar su propio grabado para llevárselo con un guía (duración aproximada: 1h30).

Reserva obligatoria.

Los menores de 10 años deben ir acompañados de un adulto

Suchen Sie eine Aktivität für die ganze Familie? Entdecken Sie die Praxis der Gravur in diesen Workshops, die für Groß und Klein gedacht sind. Nach einem kurzen Rundgang durch das Museum können Sie mit einem Führer Ihre eigene Gravur zum Mitnehmen anfertigen (Dauer ca. 1,5 Stunden).

Eine Reservierung ist erforderlich.

Kinder unter 10 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden

Mise à jour le 2023-03-30 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité