[Atelier de danse] Autour de Création 2023 Dieppe Scène Nationale, 15 avril 2023, Dieppe.

Venez expérimenter, goûter et partager l’univers chorégraphique d’Ambra Senatore. À travers des jeux collectifs, des exercices d’écoute et de relation, le danseur proposera un travail nourri d’éléments de théâtralité, de gestes et d’expressions du quotidien, dans un souci de transmettre une danse curieuse, ouverte, à l’écoute de soi et des autres.

Nombre de places limité (20 participants).

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 13:00:00. .

Dieppe Scène Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and experience, taste and share Ambra Senatore’s choreographic universe. Through group games, listening and relationship exercises, the dancer will propose a work nourished by elements of theatricality, gestures and expressions of everyday life, with the aim of transmitting a curious, open dance, attentive to oneself and to others.

Limited number of places (20 participants)

Venga a experimentar, probar y compartir el universo coreográfico de Ambra Senatore. A través de juegos colectivos, ejercicios de escucha y de relación, el bailarín propondrá un trabajo alimentado por elementos de teatralidad, gestos y expresiones de la vida cotidiana, en una preocupación por transmitir una danza curiosa, abierta, a la escucha de uno mismo y de los demás.

Número limitado de plazas (20 participantes)

Erleben, probieren und teilen Sie die choreografische Welt von Ambra Senatore. Durch Gruppenspiele, Hör- und Beziehungsübungen wird die Tänzerin eine Arbeit vorschlagen, die von theatralischen Elementen, Gesten und Ausdrücken des Alltags genährt wird, in dem Bestreben, einen neugierigen, offenen Tanz zu vermitteln, der sich selbst und den anderen zuhört.

Begrenzte Anzahl von Plätzen (20 Teilnehmer)

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité