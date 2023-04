[Audition] Orchestre symphonique et de violoncelle Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Audition] Orchestre symphonique et de violoncelle Conservatoire Camille Saint-Saëns, 15 avril 2023, Dieppe. Venez assister à une prodigieuse audition des élèves de l’orchestre symphonique et de violoncelle au conservatoire !.

2023-04-15 à 12:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come to a wonderful audition of the symphony and cello students at the conservatory! ¡Venga a ver una magnífica audición de los estudiantes de sinfonía y violonchelo del conservatorio! Erleben Sie ein wunderbares Vorspiel der Schüler des Symphonieorchesters und des Cellos am Konservatorium! Mise à jour le 2023-03-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

Détails Catégories d’Évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Conservatoire Camille Saint-Saëns Adresse Conservatoire Camille Saint-Saëns Ville Dieppe Departement Seine-Maritime Lieu Ville Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe

Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Audition] Orchestre symphonique et de violoncelle Conservatoire Camille Saint-Saëns 2023-04-15 was last modified: by [Audition] Orchestre symphonique et de violoncelle Conservatoire Camille Saint-Saëns Conservatoire Camille Saint-Saëns 15 avril 2023 Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe

Dieppe Seine-Maritime