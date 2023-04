[Soirée jam] Atelier 13 Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

[Soirée jam] Atelier 13, 15 avril 2023, Dieppe. Soirée musicale improvisée par de talentueux musiciens Repas sur réservation : plat & dessert à 12€

06 23 43 78 23.

2023-04-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

Atelier 13 Le Barouf

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Musical evening improvised by talented musicians ? Meal on reservation : dish & dessert at 12?

06 23 43 78 23 Velada musical improvisada por músicos de talento ? Comida previa reserva: plato y postre a las 12?

06 23 43 78 23 Improvisierter Musikabend mit talentierten Musikern? Essen auf Vorbestellung: Hauptgericht und Dessert 12?

