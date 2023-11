[Atelier cirque] Autour de Pli Dieppe Scène Nationale – Le Studio Dieppe, 16 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Découvrez le métier de sculptrice plasticienne avec Domitille Martin et plongez dans l’univers du papier avec la création d’échantillons individuels ainsi que d’une sculpture collective !

> Réservation obligatoire.

Dieppe Scène Nationale – Le Studio

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Discover the art of sculpting with Domitille Martin, and plunge into the world of paper with the creation of individual samples and a collective sculpture!

> Reservation required

Descubra el arte de esculpir con Domitille Martin y sumérjase en el mundo del papel creando muestras individuales y una escultura colectiva

> Imprescindible reservar

Entdecken Sie den Beruf der plastischen Bildhauerin mit Domitille Martin und tauchen Sie in die Welt des Papiers ein, indem Sie individuelle Muster und eine kollektive Skulptur kreieren!

> Reservierung erforderlich

