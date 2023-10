[Atelier théâtre] Autour de la Tête Ailleurs Dieppe Scène Nationale – Le Studio Dieppe, 8 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Durant 2h vivez à la place d’une autre personne, vous imaginerez ses émotions, ses gestes et ses pensées…

> Réservation obligatoire.

2023-11-08 14:30:00 fin : 2023-11-08 . .

Dieppe Scène Nationale – Le Studio

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



For 2 hours, put yourself in another person?s shoes and imagine their emotions, gestures and thoughts?

> Reservation required

Durante 2 horas, póngase en el lugar de otra persona e imagine sus emociones, gestos y pensamientos..

> Imprescindible reservar

Erleben Sie zwei Stunden lang eine andere Person und stellen Sie sich ihre Gefühle, Gesten und Gedanken vor

> Reservierung erforderlich

