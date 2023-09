[Cirque] Huellas Dieppe Scène Nationale Dieppe, 21 mars 2024, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Partie observer des archéologues à la recherche de traces de pas ou de mains de Néandertal vieilles de 80 000 ans, la Compagnie Hold-Up & Co s’est inspirée de ces empreintes pour chercher un mouvement « brut », lié à la nécessité. Les capacités physiques du chasseur/ cueilleur néandertalien, habitué à vivre dans une nature non domestiquée, s’approchent de celles de l’acrobate. Un archéologue étudie la coupe d’un arbre avec la réplique de l’outil qu’il a découvert dans l’espoir d’entrevoir une façon ancestrale de se tenir, de bouger. L’acrobatie sert de passerelle pour toucher du doigt nos racines, en saisir l’essence, retrouver notre place réelle dans cette longue histoire humaine inter-espèces.

Huellas est un voyage corporel, un voyage à travers le temps. Et peut-être une façon d’envisager le futur plus sereinement..

2024-03-21 20:00:00 fin : 2024-03-21 . .

Dieppe Scène Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Watching archaeologists in search of 80,000-year-old Neanderthal footprints and handprints, Compagnie Hold-Up & Co drew inspiration from these impressions to seek out « raw » movement, linked to necessity. The physical abilities of the Neanderthal hunter/gatherer, accustomed to living in an undomesticated wilderness, approach those of the acrobat. An archaeologist studies the cutting of a tree with a replica of the tool he discovered, hoping to catch a glimpse of an ancestral way of standing and moving. Acrobatics serves as a bridge to touch our roots, to grasp their essence, to rediscover our true place in this long human inter-species history.

Huellas is a physical journey, a journey through time. And perhaps a way of looking to the future with greater serenity.

Tras haber ido a observar a los arqueólogos en su búsqueda de huellas de pies y manos de neandertales de 80.000 años de antigüedad, la empresa Hold-Up & Co se inspiró en estas huellas en su búsqueda de un movimiento « bruto » ligado a la necesidad. Las capacidades físicas del cazador/recolector neandertal, acostumbrado a vivir en un entorno no domesticado, se acercan a las del acróbata. Un arqueólogo estudia el corte de un árbol con una réplica de la herramienta que ha descubierto, con la esperanza de vislumbrar una forma ancestral de pararse y moverse. La acrobacia sirve de puente para tocar nuestras raíces, para captar su esencia, para redescubrir nuestro verdadero lugar en esta larga historia humana entre especies.

Huellas es un viaje físico, un viaje en el tiempo. Y quizá una forma de mirar al futuro con mayor tranquilidad.

Hold-Up & Co hat sich von den 80.000 Jahre alten Fuß- und Handabdrücken der Neandertaler inspirieren lassen, um nach einer « rohen » Bewegung zu suchen, die aus der Notwendigkeit heraus entstanden ist. Die körperlichen Fähigkeiten eines Neandertaler-Jägers/Sammlers, der es gewohnt war, in einer nicht domestizierten Natur zu leben, ähneln denen eines Akrobaten. Ein Archäologe studiert das Fällen eines Baumes mit einer Nachbildung des Werkzeugs, das er gefunden hat, in der Hoffnung, eine uralte Art des Stehens und Bewegens zu erkennen. Die Akrobatik dient als Brücke, um unsere Wurzeln zu berühren, ihre Essenz zu erfassen und unseren wahren Platz in dieser langen, artenübergreifenden Geschichte der Menschheit wiederzufinden.

Huellas ist eine körperliche Reise, eine Reise durch die Zeit. Und vielleicht eine Art, die Zukunft gelassener zu betrachten.

