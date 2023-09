[Danse] Dividus (dès 8 ans) Dieppe Scène Nationale Dieppe, 22 février 2024, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

DIVIDUS (isolé en latin) se déroule dans un futur dystopique où tout a été oublié. Avec ses danseurs, Nacim Battou imagine un monde sans mémoire et sans culture, interroge la nécessité du spectacle vivant et pose la question de ce que nous pourrions laisser aux générations futures.

Le chorégraphe nous donne rendez- vous avec les « individus zéro », dernière communauté d’explorateurs du vivant qui s’agitent sur une scène ceinte de grands pans de tissus. Dans cette capsule temporelle, ils creusent leur empreinte pour les générations futures, dans le sillon d’une question essentielle aux danseurs : quels mouvements laisser derrière eux, quels gestes transmettre ? Chacun éprouve alors son style, étudie chaque posture, puisant aussi bien dans la danse contemporaine que dans les figures de break et de hiphop pour n’extraire que l’essentiel..

2024-02-22 20:00:00 fin : 2024-02-22 . .

Dieppe Scène Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



DIVIDUS (Latin for isolated) takes place in a dystopian future where everything has been forgotten. With his dancers, Nacim Battou imagines a world without memory or culture, questioning the necessity of live performance and asking what we might leave to future generations.

The choreographer invites us to a rendezvous with « Individuals Zero », the latest community of explorers of the living world, who move about on a stage encircled by large swathes of fabric. In this time capsule, they dig their imprint for future generations, in the wake of a question essential to dancers: what movements should they leave behind, what gestures should they pass on? Each dancer puts his or her style to the test, studying every posture, drawing on contemporary dance as well as break and hiphop figures to extract only the essential.

DIVIDUS (aislado en latín) transcurre en un futuro distópico en el que todo ha sido olvidado. Con sus bailarines, Nacim Battou imagina un mundo sin memoria ni cultura, cuestionando la necesidad del espectáculo en vivo y preguntándose qué podríamos dejar a las generaciones futuras.

El coreógrafo nos invita a conocer a los « Individuos Cero », la última comunidad de exploradores del mundo vivo que se mueven en un escenario rodeado de grandes franjas de tela. En esta cápsula del tiempo, dejan su huella para las generaciones futuras, a raíz de una pregunta esencial para los bailarines: ¿qué movimientos deben dejar atrás, qué gestos deben transmitir? Cada bailarín ensaya su propio estilo, estudiando cada postura, inspirándose tanto en la danza contemporánea como en las figuras del break y el hiphop para extraer sólo lo esencial.

DIVIDUS (lateinisch für isoliert) spielt in einer dystopischen Zukunft, in der alles vergessen wurde. Zusammen mit seinen Tänzern stellt sich Nacim Battou eine Welt ohne Gedächtnis und Kultur vor, hinterfragt die Notwendigkeit der darstellenden Kunst und stellt die Frage, was wir den zukünftigen Generationen hinterlassen könnten.

Der Choreograf lädt uns zu einem Rendezvous mit den « Null-Individuen » ein, der letzten Gemeinschaft von Forschern des Lebens, die sich auf einer von großen Stoffbahnen umschlossenen Bühne tummeln. In dieser Zeitkapsel graben sie ihre Spuren für die kommenden Generationen und gehen dabei einer Frage nach, die für Tänzer von zentraler Bedeutung ist: Welche Bewegungen sollen sie hinterlassen, welche Gesten weitergeben? Jeder von ihnen erprobt seinen Stil, studiert jede Haltung, schöpft aus zeitgenössischem Tanz, Break- und Hiphop-Figuren, um das Wesentliche herauszufiltern.

