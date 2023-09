[Théâtre & Concert] Montagnes Dieppe Scène Nationale Dieppe, 8 février 2024, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Dans cette oeuvre hybride, les réalités sont passées au mixeur. On tombe amoureuse d’une statue. On mélange souvenirs hachés et morceaux de corps. On s’interchange. Les mots sont des accidents qui déclenchent des avalanches. La résonance d’une céramique inspire une chanson. La danse surgit des gravas comme un exutoire. La théâtralité arrive parfois à l’improviste, burlesque ou tragique. Tout se casse et se reconstruit sans arrêt. Pas grave. En même temps que des œuvres se fabriquent au plateau sous les yeux des spectateurs, les artistes se transforment dans une quête impossible de sens.

Finalement, ce qui compte c’est de résister à la matière et tenir jusqu’au bout !.

2024-02-08 20:00:00 fin : 2024-02-08 . .

Dieppe Scène Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



In this hybrid work, realities are put through the blender. We fall in love with a statue. We mix chopped-up memories and body parts. We interchange. Words are accidents that trigger avalanches. The resonance of a ceramic inspires a song. Dance emerges from the rubble like an outlet. Theatricality sometimes arrives unexpectedly, burlesque or tragic. Everything is constantly being broken and rebuilt. No big deal. At the same time as works are being created on stage before the spectators? eyes, the artists are transforming themselves in an impossible quest for meaning.

In the end, what counts is resisting the material and holding out to the end!

En esta obra híbrida, las realidades se pasan por la batidora. Uno se enamora de una estatua. Mezclamos recuerdos troceados y partes del cuerpo. Nos intercambiamos. Las palabras son accidentes que desencadenan avalanchas. La resonancia de una cerámica inspira una canción. La danza emerge de los escombros como un desahogo. La teatralidad llega a veces de improviso, burlesca o trágica. Todo se rompe y se reconstruye constantemente. No es para tanto. Al mismo tiempo que se crean obras en el escenario ante los ojos del público, los artistas se transforman en una búsqueda imposible de sentido.

Al final, lo que cuenta es resistir al material y aguantar hasta el final

In diesem hybriden Werk werden die Realitäten durch den Mixer gejagt. Man verliebt sich in eine Statue. Man mischt zerhackte Erinnerungen und Körperteile. Man vertauscht sich. Wörter sind Unfälle, die Lawinen auslösen. Die Resonanz einer Keramik inspiriert ein Lied. Der Tanz taucht aus dem Schutt auf wie ein Ventil. Die Theatralik kommt manchmal unerwartet, burlesk oder tragisch. Alles zerbricht und wird immer wieder neu aufgebaut. Das ist nicht schlimm. Während auf der Bühne vor den Augen der Zuschauer Werke entstehen, verwandeln sich die Künstler in einer unmöglichen Suche nach Sinn.

Letztendlich kommt es darauf an, der Materie zu widerstehen und bis zum Ende durchzuhalten!

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche