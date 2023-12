[Rencontre] En lien avec le spectacle avec le procureur de la république du Tribunal de Dieppe Étienne Thieffry Dieppe Scène Nationale Dieppe, 24 janvier 2024, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 19:00:00

fin : 2024-01-24

Autour d’Au loin les oiseaux de la compagnie Akté, le procureur de la république du Tribunal de Dieppe Etienne Thieffry viendra présenter son travail à l’échelle locale contre les violences intrafamiliales, le harcèlement et les discriminations..

Autour d’Au loin les oiseaux de la compagnie Akté, le procureur de la république du Tribunal de Dieppe Etienne Thieffry viendra présenter son travail à l’échelle locale contre les violences intrafamiliales, le harcèlement et les discriminations.

Autour d’Au loin les oiseaux de la compagnie Akté, le procureur de la république du Tribunal de Dieppe Etienne Thieffry viendra présenter son travail à l’échelle locale contre les violences intrafamiliales, le harcèlement et les discriminations.

.

Dieppe Scène Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie