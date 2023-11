[Visite commentée] Les coulisses de Dieppe Scène Nationale Dieppe Scène Nationale Dieppe, 5 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Conduite par les régisseurs lumière et son de DSN, ces visites guidées vous invitent à découvrir le plateau, la cage de scène, les matériels scéniques de votre théâtre.

Ce sera également l’occasion de vous présenter les métiers du son et de la lumière, indispensables à la création.

> Réservation obligatoire.

Dieppe Scène Nationale

Led by DSN?s lighting and sound managers, these guided tours invite you to discover the stage, the stage cage and your theater?s scenic equipment.

This is also an opportunity to learn about the sound and lighting professions, essential to the creative process.

> Reservation required

Dirigidas por los ingenieros de iluminación y sonido de DSN, estas visitas guiadas le invitan a descubrir el escenario, la jaula escénica y el equipamiento escénico de su teatro.

También será la ocasión de conocer los oficios del sonido y la iluminación, esenciales para el trabajo creativo.

> Imprescindible reservar

Diese Führungen, die von den Licht- und Tonregisseuren des DSN geleitet werden, laden Sie dazu ein, die Bühne, den Bühnenkäfig und das Bühnenmaterial Ihres Theaters zu entdecken.

Dabei werden Ihnen auch die Berufe der Licht- und Tontechnik vorgestellt, die für die Kreation von Theaterstücken unerlässlich sind.

> Reservierung erforderlich

