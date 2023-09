Exposition » à 2 main(s) » par le duo O.M.A. / Blanzat Galerie Alv’Art Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Un auteur de science-fiction et un artiste visuel, lancés dans une partie de ping-pong de l'imaginaire :

Tantôt l’un écrit des textes, que l’autre illustre ;

Tantôt ce sont les dessins qui servent de supports aux histoires.

Jusqu’où les mènera cette émulation créatrice ? Ateliers d’écriture animés par BLANZAT les jeudis 9/11 et 14/12/2023

