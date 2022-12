L’escapade à vélo (8 au 14 juillet 2022) Dieppe, 8 juillet 2022, Dieppe.

L’escapade à vélo (8 au 14 juillet 2022) 8 – 14 juillet Dieppe

400€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Dieppe Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

UN SEJOUR EN ITINERANCE JUSQU’A DIEPPE POUR DECOUVRIR LE TERRITOIRE

Le séjour sera rythmé par des trajets à vélo qui permettront au groupe de découvrir des paysages variés et de changer régulièrement de lieu de campement, vivant ainsi pleinement l’itinérance. Nous emprunterons au maximum les petites routes et les pistes cyclables dont l’Avenue Verte qui relie Forges-les-Eaux à Dieppe afin d’aller profiter du bord de mer ! L’objectif sera de profiter au maximum des espaces naturels et des richesses du territoire. Lors de nos déplacements, nous parcourrons des distances adaptées à l’âge et aux capacités du groupe (une trentaine de kilomètres par jour). Souhaitant également offrir des moments plus calmes et moins sportifs pendant le séjour, deux journées au cours de la semaine ne seront pas consacrées à l’itinérance.

Au-delà du vélo, les jeunes pourront participer à de nombreuses activités : jeux collectifs, jeux de société, baignade, visites… mais aussi prendre du bon temps, « ne rien faire » et se détendre.

Pour une question d’organisation, l’itinéraire de cette escapade à vélo sera construit en amont du séjour. Toutefois, les animateurs et les animatrices veilleront à ce que les jeunes puissent construire leurs vacances en fonction de leurs désirs et de leurs envies. Le groupe pourra ainsi décider de l’utilisation d’un budget qui lui sera alloué (choix d’activités ou organisation de projets par exemples), s’investir dans le choix des menus et construire ses vacances.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T10:00:00+02:00

2022-07-14T19:00:00+02:00

Des camps sur la comète