[Événement] 54ème Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques Dieppe, samedi 16 novembre 2024.

[Événement] 54ème Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-11-16

fin : 2024-11-17

La 54e Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques de Dieppe c’est les 16 et 17 novembre 2024 !

De nombreux visiteurs sont attendus pour cette manifestation populaire qui valorise les produits de la mer dieppois au premier rang desquels le hareng, « poisson roi », et la coquille Saint-Jacques, produit phare de notre port.

Pendant ce moment convivial, familial, festif, les dégustations vont bon train, selon les goûts de chacun : hareng grillé ou mariné, brochette de noix de Saint-Jacques, le tout accompagné d’une pomme de terre au barbecue et d’un verre de vin blanc… Laissez vos papilles décider !

Un marché d’artisans et de commerçants de bouche, une petite fête foraine, un vide-grenier, des déambulations musicales, des représentations d’art vivant mais aussi un feu d’artifice viennent compléter le spectacle des grillardins et du quai enfumé.

C’est également une belle occasion de découvrir la culture locale et de s’imprégner

de l’histoire maritime de la ville. Car, pour la petite histoire, Dieppe est la doyenne en

terme d’organisation de foire aux harengs.

– Programme et informations pratiques à venir à l’automne 2024 –

Quai Henri IV

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



