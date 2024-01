[Fête foraine] Foire d’été de Dieppe Dieppe, vendredi 9 août 2024.

[Fête foraine] Foire d’été de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-08-09

fin : 2024-08-25

C’est désormais une tradition bien établie… La foire d’été prend ses quartiers sur les pelouses de la plage une bonne partie du mois d’août !

L’occasion de venir s’amuser entre amis ou en famille dans l’une des 120 attractions présentes pour l’occasion.

Vous êtes demandeurs de sensations fortes ? Défiez les lois de la gravité et embarquez à bord de l’Atlantis Tower, du Booster, du New Dance ou encore de l’Oxygen qui vous fera découvrir la ville à plus de 60 mètres de hauteur !

Les moins téméraires trouveront de quoi se divertir entre le tir à la carabine, le chamboule-tout et les auto-tamponneuses.

Bien entendu, la foire n’oublie pas les plus petits, entre la pêche aux canards et les manèges où il faut attraper le pompon pour gagner un second tour !

Un petit creux ? Succombez aux nombreuses confiseries et douceurs que les forains proposent. Il y en a pour tous les goûts entre les gaufres, les croustillons, les chichis et les fameuses pommes d’amour.

– Horaires d’ouverture, dates des feux d’artifice et des parades à venir courant 2024 –

Pelouses de la plage

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



L’événement [Fête foraine] Foire d’été de Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie