[Mini-visite] Aquariums Estran-Cité de la Mer Dieppe, mercredi 21 février 2024.

[Mini-visite] Aquariums Estran-Cité de la Mer Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 15:00:00

fin : 2024-02-21

L’animation sur les aquariums au Musée de l’Estran-Cité de la Mer est conçue pour émerveiller et éduquer les visiteurs sur la beauté et l’importance des océans, tout en soulignant la nécessité de protéger et de préserver ces écosystèmes marins uniques.

Estran-Cité de la Mer 37 Rue de l’Asile Thomas

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie contact@estrancitedelamer.fr



L’événement [Mini-visite] Aquariums Dieppe a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie