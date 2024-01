[Sport] Urban Trail / La nuit de l’Urban Dieppe, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10 18:30:00

fin : 2024-02-10

La nuit de l’urban est de retour !

Venez participer à cette expérience palpitante mêlant sport et exploration urbaine. Les coureurs arpentent les rues éclairées de la ville tout en traversant les quartiers historiques. Les participants, équipés de lampes frontales, relèvent le défi de cette course nocturne exigeante, mettant à l’épreuve leur endurance et leur esprit d’équipe. L’atmosphère est électrique, avec une foule de spectateurs enthousiastes qui encouragent les coureurs tout au long du trajet. Une expérience inoubliable qui célèbre à la fois le sport et la ville de Dieppe.

→ Trail de 12,5 km

→ Trail de 19 km

→ Marche de 10 km

Retrouvez toutes les informations pratiques et les dossiers d’inscription sur https://www.urbantraildieppe.com

Certificat médical obligatoire

Départ du front de mer (Bas-Fort Blanc)

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie raynald.lorin@hotmail.fr



