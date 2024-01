[Concert] « Trio Kalt » avec « Null » en première partie Null Domaine des Roches Dieppe, vendredi 9 février 2024.

[Concert] « Trio Kalt » avec « Null » en première partie Null Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Kalt, c’est un peu comme un trio de jazz perdu dans un film de David Lynch, mais teinté de minimalisme, de silence, d’accidents et d’aléatoire, de tension dans des espaces sonores vastes et tranquilles. Nicolas Stephan saxophone, Maxime Rouayroux batterie, Louis Frères basse.

Première partie « Null », solo de Nicolas Stephan, saxophoniste

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com



