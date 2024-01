[Sortie accompagnée] Marche adaptée, familliale et sportives Dieppe, vendredi 23 février 2024.

[Sortie accompagnée] Marche adaptée, familliale et sportives Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 09:15:00

fin : 2024-02-23

La ville de Dieppe organise chaque vendredi des sorties accompagnées pour se dégourdir les jambes et découvrir Dieppe et ses alentours ! L’idée est de se retrouver et de marcher dans une ambiance conviviale et chaleureuse. A vos chaussures de randonnées !

Programme :

Le 2 février :

– Marche adaptée (5 à 7 km) RDV devant la Mairie Annexe du Val Druel · Dieppe

– Marche familiale (8 à 10 km) RDV devant la salle des fêtes · Bracquemont

– Marche sportive (10 à 12 km) RDV devant la salle des fêtes · Bracquemont

Le 9 février :

– Marche adaptée (5 à 7 km) RDV devant l’église Saint-Aubin · Neuville-les-Dieppe

– Marche familiale (8 à 10 km) RDV place Henri Dunant · Neuville-les-Dieppe

– Marche sportive (10 à 12 km) RDV place Henri Dunant · Neuville-les-Dieppe

Le 16 février :

– Marche adaptée (5 à 7 km) RDV devant l’église du Pollet · Dieppe

– Marche familiale (8 à 10 km) RDV au rond-point des 4 quartiers · Arques-la-Bataille

– Marche sportive (10 à 12 km) RDV au rond-point des 4 quartiers · Arques-la-Bataille

Le mardi 20 février :

– Marche poussette RDV devant la salle des Congrès · Dieppe

le 23 février :

– Marche adaptée (5 à 7 km) RDV devant le gymnase August Delaune · Dieppe

– Marche familiale (8 à 10 km) RDV devant le gymnase August Delaune · Dieppe

– Marche sportive (10 à 12 km) RDV devant le gymnase August Delaune · Dieppe

– Réservation obligatoire –

Divers lieux de RDV

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie dieppe.sports@mairie-dieppe.fr



L’événement [Sortie accompagnée] Marche adaptée, familliale et sportives Dieppe a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie