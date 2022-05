DIEGO ORTIZ – CALEIDOSCOPIO – Les Musicales de Normandie, 12 août 2022, .

DIEGO ORTIZ – CALEIDOSCOPIO – Les Musicales de Normandie

2022-08-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-12

Ensemble Comet Musicke

Francisco MAÑALICH, direction

ORTIZ / SANDRIN / DE CABEZON / DE TORDESILLAS / ARCADELT / GUERRERO / DELL ENZINA / PATAVINO

Diego Ortiz est bien connu des instrumentistes qui pratiquent la musique ancienne pour son Trattado de Glosas de 1553 ; cependant son œuvre sacrée est quasiment tombée dans l’oubli. Ce concert est donc l’occasion de redécouvrir des motets très rares où Ortiz montre

sa maîtrise de la polyphonie, synthèse d’influences multiples, de l’école franco-flamande aux chansons espagnoles. Avec une formation constituée de voix et d’instruments mélodiques et en intégrant au programme des compositions de Hernando de Cabezón, Jacques Arcadelt et Francisco Guerrero, l’Ensemble Comet Musicke partage à l’auditeur du 21ème siècle une vision plus complète de l’un des plus remarquables compositeurs du 16ème siècle.

Le Vendredi 12 aout 2022 à 20h30

Église Saint-Etienne – Fécamp

Tarifs Plein : 15€

Tarif Réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 12€

Gratuit (- de 18 ans)

Sur réservation obligatoire :

– A l’Office de Tourisme de Fécamp ;

– Sur place entre 30 minutes et 1 heure avant le début de l’événement.

Contacter le festival en amont des événements pour les PMR (07 61 24 70 41).

