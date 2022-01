Diego Movilla École d’arts plastiques Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Diego Movilla

le mardi 15 février

Initiation à la Serigraphie à la poudre de graphite. Adultes. [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

sur inscription 20€. Pass sanitaire obligatoire.

Stage de Serigraphie. Pass sanitaire obligatoire
École d'arts plastiques
12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T12:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T17:30:00

