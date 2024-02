DIEGO IMBERT QUARTET LE TEMPS SUSPENDU Chaumont, jeudi 21 mars 2024.

Avec Le Temps Suspendu quatrième opus du quartette de Diego Imbert qui célèbre à sa manière le centenaire de la disparition de Marcel Proust, la formation emprunte, il serait difficile de faire autrement, les chemins ouverts par le pianoless quartet (quartette sans piano) de Gerry Mulligan et de Chet Baker, creuse un peu plus le sillon du quartette d’Ornette Coleman, pour finalement tracer son propre layon, offrant ainsi de nouvelles perspectives. En retranchant le piano ou tout instrument harmonique -, les musiciens savent qu’ils se sont imposé cette prise de risque les invitant à élargir leur rôle à la recherche des accords perdus qui les oblige à faire preuve d’une réactivité et d’une interaction accrues. Les musiciens du quartet, dont la complicité ne se dément plus depuis des années, explorent les sonorités, mélangent les timbres pour finalement produire ce son et cette couleur musicale qui leur est si spécifique où les accords retrouvés s’entremêlent à merveille. (Vincent Oudot )

Après avoir enregistré plusieurs projets en hommage à différents musiciens l’ayant influencé dans son parcours musical (Charlie Haden, Bill Evans, George Gerschwin, Django Reinhardt..), Diego souhaitait revenir à ses premières envies musicales et continuer à explorer ce son si spécifique qu’il avait développé avec son Quartet depuis 2008, trois albums studio (A l’Ombre du Saule Pleureur, Next Move et Colors) et de nombreux concerts. La direction musicale que ce groupe expérimente depuis des années au fil des concerts a amené Diego à écrire un répertoire dans lequel l’interaction, la réactivité et la prise de risque sont au centre du discours collectif. Les influences musicales de Diego sont multiples (Dave Holland, Wayne Shorter, Steve Reich, Debussy, etc ) et l’écriture pour ce quartet acoustique sans instrument harmonique s’est penché sur le mélange des timbres, la répétition et la superposition des instruments. .

15 Rue Lévy Alphandery

Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est contact@lenouveaurelax.fr

