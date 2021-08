Diego chante Cabrel Espace Palumbo, 21 novembre 2021, Saint-Jean.

Diego chante Cabrel

Espace Palumbo, le dimanche 21 novembre à 15:00

Issu de la scène toulousaine, Don Diego est un artiste complet, auteur-compositeur-interprète. Il aime les mots, les belles mélodies et c’est tout naturellement qu’il se sert de sa guitare pour exprimer ses émotions. La rencontre avec Francis Cabrel dés le premier album de l’artiste, a été un élément déterminant pour sa construction musicale. Fan de Cabrel depuis plus de 40 ans, il se décide aujourd’hui à présenter un spectacle où il reprend ses plus grands succès. C’est dans un registre très épuré, accompagné de 2 musiciens multi-instrumentistes, qu’il nous fera voyager sur “Les Chemins de traverse“ (1977) jusqu’à nos jours “A l’aube revenant“ (2020). Un spectacle interactif, avec des surprises et des inédits, qui permet à chacun de se rappeler ses années Cabrel … un artiste intemporel ! Guitare et chant : Diego Batterie, clavier, guitare et chant : Jérémy Cazorla Basse, contrebasse et chant : Jeff Cazorla

Saint-Jean

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T16:15:00