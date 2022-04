Diego Amador Trio – Invitée Nazareth Reyes Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Diego Amador Trio – Invitée Nazareth Reyes Théâtre Comoedia 13 cours Maréchal Foch Aubagne

2022-06-30

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne Diego Amador est un artiste total qui représente aujourd’hui mieux que quiconque l’admirable vitalité du flamenco. Sa marque de fabrique : passer avec naturel entre les rythmes du swing et du flamenco.

C’est avec ce caractère unique qu’il parcourt aussi les grands Festivals de Jazz.

Diego Amador : piano et voix

Israel Varela ou Manuel Reina : batterie

Rafa Díaz ou Julián Heredia : basse électrique

