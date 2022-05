Diego Amador Trio Aubagne, 30 juin 2022, Aubagne.

Diego Amador Trio Théâtre Comoedia 13, cours Maréchal Foche 13400 Aubagne Aubagne

2022-06-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-30 23:00:00 23:00:00 Théâtre Comoedia 13, cours Maréchal Foche 13400 Aubagne

Aubagne Bouches-du-Rhône

Le sévillan Diego Amador est un phénomène musical. Musicien autodidacte, Diego Amador est pianiste, guitariste et chanteur. Il est quasiment impossible de définir sa musique : un mélange de flamenco traditionnel et de musique d’avant-garde.



Diego Amador est un artiste total qui représente aujourd’hui mieux que quiconque l’admirable vitalité du flamenco. Sa marque de fabrique : passer avec naturel entre les rythmes du swing et du flamenco. C’est avec ce caractère unique qu’il parcourt aussi les grands Festivals de Jazz.







Une soirée dans le cadre des Nuits Flamencas, avec le soutien du Département des Bouches-du-Rhône, et la ville d’Aubagne.



Gratuit sur réservation sur www.marseillejazz.com

contact@marseillejazz.com https://www.marseillejazz.com/

