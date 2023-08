Büremarik – marché paysan Dieffenbach-au-Val Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Dieffenbach-au-Val Büremarik – marché paysan Dieffenbach-au-Val, 8 octobre 2023, Dieffenbach-au-Val. Dieffenbach-au-Val,Bas-Rhin Marché paysan : produits issus de l’agriculture locale, exposition de champignons, artisanat.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. 0 EUR.



Farmers' market: products from local agriculture, mushroom exhibition, crafts Mercado agrícola: productos de la agricultura local, exposición de setas, artesanía, etc Bauernmarkt: Produkte aus der lokalen Landwirtschaft, Pilzausstellung, Kunsthandwerk

