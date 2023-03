Rund Um Dieffenbach au Val – 30 ième anniversaire Dieffenbach-au-Val Dieffenbach-au-Val Catégories d’Évènement: 67220

67220 Dieffenbach-au-Val . L’association Rund Um Dieffenbach souhaite fêter avec vous son 30 -ème anniversaire. Elle vous propose de découvrir les milieux humides du vallon « Zwischen den Hollé ». Le long du sentier de découvertes, en longeant le ruisseau »le Dieffenbach » découvrez des animations variées. Une occasion de reconnaitre les essences d’arbres, d’écouter le chant des oiseaux, de découvrir les petites bêtes qui vivent dans la mare. La vannerie vous présente la fabrication d’un panier en osier ou en châtaigner, mais aussi de la vannerie vivante avec des constructions de saule vert.

Dégustez quelques préparations de plantes comme un pesto d’ail des ours ou de plantain ou des décoctions. A déguster sans modération bien entendu. Les enfants pourront se fabriquer un instrument de musique avec les matériaux disponibles sur le sentier. Animés par les bénévoles du Rund Um Dieffenbach, et quelques naturalistes de la vallée, vous découvrirez la richesse de notre patrimoine naturel locale. Accueil à partir de 13h30 jusqu’à 15h30, durée entre 2 et 3 heures. La balade se fait librement, sans difficultés, chacun à son rythme, le parcours fait environ 5km. L’association Rund Um Dieffenbach souhaite fêter avec vous son 30 -ème anniversaire.

