Denis Bar, le samedi 23 avril à 13:00

SAMEDI 23 AVRIL A partir 13h Au Denis Bar St henri 13016 Grillades and Music Concert exeptionel!!! C’est L anniversaire de notre Dié Phenomenal!!! Venez nombreux por lui faire sa fete!!! “Le Dié & The Glorious” (chanson/reggae/rock) Auteur, compositeur, interprète. Un brin d’originalité pour la chanson française ça ne fait pas de mal. On ne dira pas que Dié est unique mais tout ceux qui l’ont écouté, sont unanimes pour témoigner : il n’ est pas commun. Accompagnée par “the glorious” (son combo aux couleurs rock et tropicales), sa voie cassée et rocailleuse nous entraîne et on s’accroche à ses histoires, le suivant jusqu’au bout de ses délires contemplatifs. Le Dié : Chant/Composition/Phénoménalité Le Poulpe : Percussions/Chœurs Le Maro : Basse La Tige : Guitare/Choeurs Le Germain D’argent: Mandoline/Choeurs La Jeanne: Choeurs/Clavier ♫♫♫ Denis Bar Place Raphel, 13016 Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T16:30:00

2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T16:30:00

