DIE SIEBEN WORTE JESU AM KREUZ 7 PAROLES DE CESAR FRANCK CHANT ADULTE Chapelle de l’Oratoire Le Mans, mercredi 27 mars 2024.

Par la transposition musicale des textes latins, César Franck propose une variété d’interprétation pour le chanteur, et offre à l’auditeur une composition marquée d’une forte volonté d’expression personnelle.

Une soirée romantique autour de César Franck, avec des œuvres de Camille Saint Saëns, Charles Gounod et César Franck lui même, interprétées par les élèves de la classe de chant choral adulte (chœur adulte et atelier polyphonique adulte) et de chant lyrique adulte, le mercredi 27 mars à 20h à la Chapelle de l’Oratoire (1, rue de Montesquieu)

Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

Durée 60min .

Début : 2024-03-27 20:00:00

Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire conservatoire@lemans.fr

