Concert – Chic Wah Wah 135 impasse du pont neuf, 14 juillet 2023, Die.

Concert de Chic Wah Wah, un groupe pétillant au répertoire de pop française et internationale. Ce duo électrique, voix et guitare, vous emmène dans un voyage auditif empreint de Soul, Rnb, chanson, funk et rock..

2023-07-14 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-14 23:00:00. .

135 impasse du pont neuf Camping La Pinède

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert of Chic Wah Wah, a sparkling group with a repertoire of French and international pop. This electric duo, voice and guitar, will take you on an auditory journey filled with soul, Rnb, song, funk and rock.

Concierto de Chic Wah Wah, grupo chispeante con un repertorio de pop francés e internacional. Este dúo eléctrico, voz y guitarra, le llevará en un viaje auditivo de soul, rnb, chanson, funk y rock.

Konzert von Chic Wah Wah, einer spritzigen Band mit einem Repertoire aus französischem und internationalem Pop. Dieses elektrische Duo, Stimme und Gitarre, nimmt Sie mit auf eine Hörreise, die von Soul, Rnb, Chanson, Funk und Rock geprägt ist.

